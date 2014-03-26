《焦点》美国大银行仍然享受着“大到不能倒”的优势--联储研究

**解决之道**

纽约联储负责美联储在金融市场的交易活动，且处在监管华尔街的前线。

联储人员警告不要将其研究成果视作监管层应分拆大银行的理由。他们指出，这可能会破坏使银行能够持续向大多数美国人提供低成本服务的规模经济。

他们指出，如像一些人士此前建议的那样，限制银行持有企业资产不超过美国国内生产总值(GDP)的4%，则将使全行业非利息费用每季增加20亿至40亿美元。

美联储经济学家表示，监管层应关注银行的负债，而不是试图改进银行结构。

他们建议要求银行公布长期债--也被称作"自救债"的最低规模。按照美国新法规，如果一家银行破产，其股东将被清除，而此控股公司或母公司长期债的持有人将成为新股东。

美国联邦存款保险公司(FDIC)曾表示，自救规定非常契合其应对破产银行的计划。美联储正考虑书面提出这些要求。

纽约联储助理副总裁Joseph Sommer在一份题为《为什么自救？如何自救！》的文章中指出，“相对于其他可选方案，母公司级别的自救迅速且简单。”

“最坏情况下，自救也能使公司有序清算。”

四位纽约联储研究人员在另一篇文章中表示，监管者可能会把新要求与银行使用风险债务挂钩，例如无保险存款，回购协议或商业票据。

纽约联储研究主管James McAndrews与另外三位研究者指出，依赖这些负债，将使银行付出高昂的破产成本，威胁金融市场的稳定。