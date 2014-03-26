芝加哥期市：小麦受供应疑虑之助而反弹，大豆连涨第二日

农业气象家说，美国玉米种植带天气预计比较温暖，大平原地区南部的冬麦种植带周三预计有降雨。

但World Weather Inc气象学家Drew Lerner说，对多数地区的农户来说，土壤温度仍太低，不适宜开始播种玉米。

消息人士周二说，民间分析机构Informa Economics调降2014年美国玉米种植面积预估，从9,331.9万英亩降至9,302.9万英亩。Informa也下修大豆种植面积预估，从8,126.4万英亩降至8,120.4万英亩。

中国发现一批未获核准转基因船货之后，退回了更多美国玉米。买家等待国家释出储备粮或者转向来自乌克兰的较低价谷物。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 711.75 3.50 +0.49% -0.38% 648.08 65

CBOT玉米 486.50 0.00 +0.00% -0.71% 472.83 58

CBOT大豆 1431.00 3.00 +0.21% +0.39% 1395.07 60

CBOT稻米 $15.38 $0.04 +0.26% -0.93% $15.61 49

美国原油 $99.29 $0.10 +0.10% -0.31% $100.98 46

汇率

欧元/美元 $1.382 -$0.001 -0.07% -0.16%

美元/澳元 0.916 0.000 -0.05% +0.28% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张涛)