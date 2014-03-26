全球金融：美国国税局称比特币将作为财产而非货币来征税

路透华盛顿3月25日 - 美国国税局(IRS)周二表示，比特币等虚拟货币将作为财产而非货币来征税，厘清了数字时代一个颇难界定的税务问题。

IRS声明称，“适用于财产交易的一般税收原则也适用于使用虚拟货币的交易。”如此一来，在某些情况下，比特币和其他虚拟货币与股票或债券被归为同类。

比特币买卖基于点对点(P2P)网络，没有中央管制。去年比特币价格飙升，上周比特币总价值约为70亿美元。

民主党参议员Tom Carper在声明中表示，对于希望确认自己是在正确合法地使用比特币和其他数字货币的纳税人来说，IRS指引做出了明确说明。Carper去年在参议院委员会主持了一场关于比特币的听证会。

IRS表示，以虚拟货币形式支付的工资对员工来说也应纳税，必须由雇主通过W-2表格报税，并应扣缴联邦所得税和工资税。

IRS称，使用虚拟货币向独立承包商或服务提供商支付其他款项，也应纳税。