路透专访：PIMCO认为巴西固定收益投资估值具有吸引力--高管

路透圣保罗3月25日 - 全球最大的债券基金太平洋投资管理公司(PIMCO)的一位资深基金经理周二表示，巴西固定收益工具目前的交易价格对长线投资者来说具有吸引力，今年迄今流入固定收益工具的资金猛增证明了这点。

Pimco拉丁美洲及加勒比地区主管Alec Kersman称，该公司基金经理正在将更多资金投入银行贷款及信贷产品，以获得巴西固定收益投资较高的利率。

Kersman在汤森路透为市场人士开设的聊天室Trading Brazil中表示，“我们看到企业内部投资重点从核心债券转至其他策略，看到客户的操作和对市况变化的反应，非常兴奋。”

Kersman称，Pimco目前在巴西和拉丁美洲的部分策略包括增持银行贷款、对冲一些信贷产品的存续期，但他没有作出详细说明。他指出，Pimco亦考虑在巴西公司债收益率上升后可能买入。Pimco管理的资产规模约为1.9兆(万亿)美元。

根据巴西央行数据，今年头两个月投资者向巴西当地债市净投资58.7亿美元，为1995年1月以来流入该资产类别的最大资金量。此前巴西公债收益率上升，巴西政府2019年到期的通胀保值债券(TIPS)目前收益率较通胀率高出6.38个百分点，年初时为6.2%。

在外界对巴西信心处于数年低点之际，Pimco正在巴西四处寻找买入机会。周一评级机构标准普尔将巴西政府的主权债信评级下调至“BBB-”，为最低投资级别，主要因为该国公共财政状况恶化。

Kersman称，Pimco未计划撤离巴西市场，但补充称，公司需要“留心投资可能出现的波动以及规模。”

他说实际上，Pimco的基金经理正在寻找那些”持续且理想地“以高于国内生产总值(GDP)增速扩张的企业。(完)