《中国债券市场每日交易备忘》--3月27日

中国期市：大连铁矿石期货大涨近7%，受钢材价格上涨提振
路透马尼拉4月21日 - 中国铁矿石期货周五飙升7%，为连续第二日大涨，受钢材价格上涨提振，市场参与者认为铁矿石和钢材期货近来的跌势过度。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行不超40亿元人民币一年期固息增发债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.75% 农发行不超60亿元三年期固息增发债10:00-11:30招标,收益率预测均值5.21% 农发行不超60亿元五年期固息增发债10:00-11:00招标,收益率预测均值5.40% 农发行不超40亿元七年期固息债10:00-11:30招标,利率预测均值5.55% 山西晋城无烟煤矿业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 中国铁建 35亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和交行主承 中电投贵州金元集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和农行主承 上海申通地铁资管公司0.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，交行和光大银行主承 连云港港口集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行和光大银行主承 盐城国资投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，南京银行主承 四川铁路集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浙商银行主承 宜昌交运 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招行主承 镇江城投集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口行70亿元五年期固息债140318，票面利率5.27% 农发行60亿元五年期固息债140422，票面利率5.25% 农发行40亿元10年期固息债140423，票面利率5.48% 海门市海晋交通建设9亿元七年期固息债1480101，票面利率8.0% 南方电网公司50亿元10年期固息债1480135，票面利率5.90% 广西农垦集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480148，票面利率7.50% 山东高速集团15亿元九个月期超短融011473004，票面利率5.45% 内蒙古集通铁路集团8亿元六个月期短融041451012，票面利率6.0% 闽东电力 2.5亿元一年期短融041464017，票面利率6.8% 深圳市赛格集团2.5亿元一年期短融041453042，票面利率6.7% 广州立白企业集团2亿元一年期短融041464016 ，票面利率6.98% 深圳市特发集团1亿元五年期中票101460009，票面利率7.5% 漳州市九龙江建设3亿元五年期中票101460008，票面利率7.30% 湖南富兴集团5亿元五年期中票101455005，票面利率8.6% 河北钢铁集团30亿元三年期中票101453007，票面利率7.20% 石家庄国控投资集团30亿元七年期中票101463006，票面利率7.50% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元三年期固息增发债140201，发行价格102.434元 国开行50亿元七年期固息增发债140203，发行价格102.722元 农发行60亿元五年期固息增发债140418，发行价格100.08元 农发行60亿元三年期固息债140424，票面利率5.20% 阜阳城投8亿元七年期固息债1480155，票面利率7.65% 江西高速公路投资集团7亿元人民币六个月期超短期融资券 广东粤电集团30亿元六个月期超短融 太原钢铁集团20亿元九个月期超短融 山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融 中国铝业 20亿元一年期短融 福建马坑矿业股份公司1亿元一年期短融 深圳机场 5亿元一年期短融 中国北车 30亿元一年期短融 许昌恒源发制品股份公司2亿元一年期短融 安阳市豫北金铅4亿元一年期短融 豫金刚石 3亿元一年期短融 广东广晟资产经营公司15亿元五年期中票 淄博城市资产运营公司8亿元五年期中票 无锡市政公用产业集团12.8亿元五年期中票 海宁皮城 2亿元三年期中票 舟山交通投资集团5亿元五年期中票 河北顺德投资集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 南通港口集团2.5亿元一年期短融041356004到期兑付，票面利率4.99% 广东粤海控股15亿元一年期短融 041358029到期兑付，票面利率4.15% 长电科技 3亿元一年期短融 041360017到期兑付，票面利率5.20% 河南众品食业股份6亿元一年期短融 041364011到期兑付，票面利率5.15% 中国船舶工业集团30亿元五年期中票0982034到期兑付，票面利率3.45% 06国债03 060003付息 08京农商行债 082101付息 09开磷债 098040付息 12附息国债18 120018付息 12冀交通债 1280080付息 12贵阳经开债 1280081付息 12临沂投资债 1280082付息 12马城投债 1280083付息 12黔铁投债 1280084付息 12武清经开债 1280085付息 12合桃花债 1280086付息 12泰兴债 1280087付息 12宁化工MTN1 1282080付息 12冀国控MTN1 1282081付息 13龙岗区投债 1380141付息 13朝国资债 1380142付息 13三福船舶债 1380143付息 13哈投集MTN1 1382129付息 13通综投MTN1 1382130付息 13镇国投MTN2 1382131付息 13宇通MTN1 1382132付息 13天隆集MTN1 1382133付息 13方大MTN2 1382134付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据中国证券报周四报导，有关部门日前下发进一步推进证券经营机构创新发展的若干意见，并在业界征求意 见。意见稿提出，将建立支持证券经营机构创新发展的包容性监管理念，确立证券经营机构业务“负面清单”， 逐步实现“法无禁止即可为”。 --在外界担忧中国经济下行压力加大之时，国家发展和改革委员会秘书长李朴民表示，从3月份的煤电油运总体 运行情况显示，3月以来经济运行态势平稳中有所好转。 今日公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 康熙泽/边竞)
路透马尼拉4月21日 - 中国铁矿石期货周五飙升7%，为连续第二日大涨，受钢材价格上涨提振，市场参与者认为铁矿石和钢材期货近来的跌势过度。
* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平。 在周日投票前夕，安全问题成了关注焦点，周四晚间巴黎市中心发生枪击案，导致一名法国警察丧生、两人受伤，伊斯兰国随后宣称对事件负责。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果是，中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞能进入5月7日的决胜选举。 不管马克龙在周日的选举中排第一还是第二，预计他都能在5月7日决胜投票中轻松胜出。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文预期选举前欧元波动有限，交易商大多只是在调整仓位。选举过后市场恢复交易时，勒庞的得票率可能成为欧元表现的关键。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 不过，在去年美国大选和英国退欧公投相继出人意料之后，市场人士担心结
鉴于仍有数以百万的法国选民犹豫不决或是打算弃权，这将是法国数十年来最不可预测的一次大选，而且因为担心在最后关头可能出现意外、引发市场动荡，投资者紧张不安。