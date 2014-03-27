《中国债券市场每日交易备忘》--3月27日

《全球汇市》欧元持稳于三周高位下方，聚焦法国大选

* 欧元兑美元持稳于三周高位下方 * 焦点为法国总统大选首轮投票 路透新加坡4月21日 - 欧元兑美元周五持稳于三周高位下方，投资者等待周日法国总统大选首轮投票。 欧元兑美元 持平于1.0718美元，周四一度高至1.0778美元，为3月底以来最高水平。 在周日投票前夕，安全问题成了关注焦点，周四晚间巴黎市中心发生枪击案，导致一名法国警察丧生、两人受伤，伊斯兰国随后宣称对事件负责。 调查显示，周日法国大选第一轮投票最有可能出现的结果是，中间派候选人马克龙和极右翼候选人勒庞能进入5月7日的决胜选举。 不管马克龙在周日的选举中排第一还是第二，预计他都能在5月7日决胜投票中轻松胜出。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文预期选举前欧元波动有限，交易商大多只是在调整仓位。选举过后市场恢复交易时，勒庞的得票率可能成为欧元表现的关键。 “但如果勒庞以较大优势过关，(市场)影响可能会比较大，”山本雅文称。 不过，在去年美国大选和英国退欧公投相继出人意料之后，市场人士担心结