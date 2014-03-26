《路透晚报》--3月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》违约威胁风声鹤唳，中国银行业者开始收紧高风险企业放款

一些财务状况不良的中国企业，现在终于遭到银行的冷酷对待--贷款金额缩水且利率更高，而这正是监管当局一直希望看到的发展。路透就融资情况采访15家企业的结果显示，面对中国经济降温，以及当局不会每次贷款违约都会干预的迹象，中国银行业者对于放款对象变得精明务实和挑剔。

--中国金融：银行业协会称江苏各农商行无倒闭风险，将严查造谣传谣

中国江苏射阳农村商业银行日前因“倒闭”谣言引发挤兑。中国银行业协会周四称，包括射阳农商行在内的江苏省各家农村商业银行，经营状况良好，不存在破产倒闭风险。“各农村商业银行将切实履行义务，增加现金储备，延长营业时间，保证及时足额兑付存款人的全部提款要求。”

--穆迪：最新数据显示中国各省政府的债务负担有很大差异

穆迪投资者服务公司表示，中国几乎所有31个省政府目前首次在其网站公布了直接和间接债务的规模，各省政府的债务水平都有很大的差异，因此其信用风险程度各有不同，由中至高不等。地方政府对透明度低的影子银行市场有较大的依赖，表明中国需要发展透明度较高的地方政府债券市场。

--中国金融：扩大资本市场开放，促进互联网金融健康发展--国务院常务会议

中国国务院周二召开常务会议称，将扩大资本市场开放，便利境内外主体跨境投融资；同时，放宽资本市场业务准入，促进互联网金融健康发展。

--马航客机失联事件导致中国民众赴马旅游转冷

中国各大旅行社周二表示，受马航失联客机事件影响，很多中国游客开始选择其他旅行目的地。中国游客曾视马来西亚为一个颇具吸引力的度假目的地。

--中国长江三峡集团发生高层调整

中国长江三峡集团公司称，公司董事长和总经理发生变动；这是中央政府加强反腐运动过程中发生的最新一起央企高层调整。

【固定收益】

--中国货币市场：拟通过集中竞价确定回购开盘价，利率有望更客观公允

中国货币市场回购开盘利率偶尔千呼万唤都难出的时代或许一去不复返了。四位消息人士周二对路透表示，全国银行间同业拆借中心拟以集中竞价方式确定质押式回购开盘利率；这一市场化举措，有利于开盘价格更公允化，真实地反映市况。

--中国货币市场：七天与14天利率小涨，资金供给仍均衡流动性预期平稳

中国银行间市场主要质押式回购加权利率周三七天与14天期限品种均走升。交易员表示，虽然月末叠加季末因素，部分出资机构多加点融出资金，但是市场整体流动性供给仍平衡；多数机构认为短期资金面并无大碍，料明日正回购操作量仍将比较温和。

--中国债市动态：资金稳现券收益率窄幅波动，待观察监管调控资金态度

中国银行间资金面周三早盘基本持稳，无新债发行等扰动下，现券收益率窄幅波动，交投活跃度一般。交易人士认为，下月财税缴款前流动性利空冲击较有限，但一级供给压力不容忽视，机构信心脆弱，待观察监管调控资金面态度，为后市走向提供指引。

--中国金融：汇添富全额宝登陆微信理财通，七日年化收益率6.4%--报载

上海证券报周三报导，汇添富旗下货币基金全额宝在微信理财通平台低调上线，成为继华夏财富宝之后又一只登陆该平台的基金产品。有别于余额宝的独家合作模式，标志着理财通已成为一个开放的生态系统。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘与中间价同向小贬，盘中波幅逾百点

人民币兑美元即期汇率周三早盘走贬。中间价微幅走贬后为市场提供方向，但购汇和结汇交替出现，盘间波动幅度超百点。

--离岸人民币：海通国际成为新加坡交易所交易会员，扩大海外投资服务

随着人民币离岸市场向新加坡铺开，中国大型券商海通证券的香港分支周三宣布正式成为新加坡交易所的交易会员，将扩大海外投资服务版图。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收跌终止三连涨，地产、煤炭电力等周期股拖累大盘

中国股市沪综指周三收跌，终止此前连续三日涨势，市场对国务院扩大资本市场开放的消息反应平淡，房地产、煤炭电力等周期股走低拖累大盘。分析师指出，目前热点板块转换过快，难以对大盘形成持续性提振，大盘整体仍处于震荡调整过程中。

--中港个股：农行称今年不良贷款小增，已做好优先股发行准备

按资产计中国第三大银行--农业银行 2013年度净利升14.5%，与市场预期基本一致。该行高管预计，今年不良贷款将小幅增加，需加强风险防控。农行核心一级资本充足率仅为9.25%，略显压力。但该行则表示已经做好发行优先股的准备，只待银监会相关规定。

--中国基金：私募基金开户结算规定出台，业内人士乐见合理监管

中国证券登记结算公司周二发布通知，对私募投资基金在证券市场开户和结算问题做出规定，私募人士认为明确政策、加强合理的监管有利于私募行业发展。“作为业内人士，我们也希望行业健康发展，只要管理层划出道就好办，以后私募的市场规模将是现在的几十倍甚至上百倍。”北京神农投资总经理陈宇对路透说。

--中港个股：中国人寿称寿险行业处于调整期，将坚持提升业务价值

按市值计全球最大寿险商--中国人寿周三称，国内寿险行业仍将处于调整期，暂时难以恢复高增长，因此公司将坚持以提升价值为导向，加快长期期交业务发展，投资方面则加大另类投资。

--中国金属：现货铜精矿加工精炼费用上扬，受金川集团事件影响

贸易商指出，中国第三大铜产商--金川集团上周宣布部份铜精矿到货遭遇不可抗力后，中国的铜精矿加工精炼(TC/RC)费用已经上涨约8%。