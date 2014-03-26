台湾汇市：台币盘初实质交易区间微跌，随人民币偏弱整理

路透台北3月26日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易区间微跌。交易员认为，由于人民币兑美元即期汇率 再度转趋偏弱整理，令台币实质交投稍靠向区间低位，不过韩元走扬可能压抑台币贬幅。
汇银人士指出，随着人民币转弱，盘初部分外资偏向买汇，令台币早盘实质交投贬破30.550，惟早盘韩元走升跟人民币不同调，市场关注韩元稍后走势将左右央行态度，预估今日台币实质成交区间暂看在30.500-30.580。
“早盘人民币偏贬、韩元偏升，台币比较跟着人民币。”一位本地银行交易人士说。
此外，交易员指出，由于昨日台币兑美元急升，今早随人民币稍做修正，目前进出口商交投仍不明显，台币交投方向也不明确，料今日台币实质交投暂在30.550附近上下波动。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.531-30.557，上日台币实质交易区间主要在30.495-30.530。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度持平于上日收盘价位；一个月远汇报价 早盘在30.511/30.525左右，上日纽约盘收在30.475。
交易员观察市场最新动态：
* 美元指数 亚洲盘初续处79.9附近盘整。
* 早盘人民币 走跌，稍有带弱台币。
* 韩元走势与人民币不同调，午后关注韩元收盘状况。
* 盘初部分外资偏向买汇，进、出口商交投较不明显。
* 当地时间10:02，台北外汇成交量约1.58亿美元，交投持稳。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.500-30.580
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(记者 詹静宜；审校 张喜良)