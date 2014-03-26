台湾债市：主要公债殖利率下跌，投资盘进驻带动买气

路透台北3月26日 - 台湾主要公债殖利率周三自上日的逾两个月高点走跌。交易员指出，美债变化不大，而台债方面殖利率弹升幅度已高，吸引了终端买盘进场，令殖利率走跌。

交易员称，大型银行的实质买盘进入10年券，带动持券气氛涌现，殖利率早盘明显下跌。不过，明日央行将召开第一季的全体理监事会议，不少买盘仍然等待此变数厘清。

〞明天央行要开会了，我们有买但只有一点点。〞一位大型银行交易员表示。

待明日央行的理监事会议之后，市场应能更了解台湾央行对未来利率的看法。不少交易员认为，时序进入第二季，在美国气候回稳之下，经济数据有望亮眼，将较不利美债及台债。

一位外商的交易员则认为，尽管美联储主席叶伦对升息的评论早于市场的预估，但目前台湾的总体经济环境不至于令台湾央行要提前释出升息讯号，台湾央行可能还将倾向等候更多经济回温的证据，做未来利率的判断。

美国五年期公债收益率周二持稳，此前财政部标售320亿美元两年期新债获得强劲需求，尽管初级市场交易商买入规模不大，令人忧虑周三进行的五年期公债标售需求如何。指标10年期公债 收益率报2.73%，和周一几无变动。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.11-1.13%

* 10年公债103/6：1.60-1.62%

本地时间10:29时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率跌1.10基点报1.1220%。

* 10年公债103/6 殖利率跌1.31基点至1.6035%。

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