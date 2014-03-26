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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 11:59 BJT

中港个股：中国人寿称拟在政府融资平台上选取合适项目共同投资

路透香港3月26日 - 按市值计全球最大寿险商--中国人寿 周三称，拟在政府融资平台上选取合适项目共同投资。

该公司董事长杨明生在记者会上表示，公司在另类投资上重点投资于非上市权益，在政府融资平台上选取合适的项目与政府共同投资，并计划在两至三年内完成重点城市/区域的养老园区建设。

此外，中国人寿财务总监杨征称，优先股的投资价值切合寿险资产负债匹配，公司将积极跟进。

国寿此前公布，去年净利按年大增124%，因投资收益增加以及同比基数较低。

国寿H股早盘先跌后升，接近早盘收市升0.95%，报21.35港元；其A股早盘则收跌0.07%，报13.59元人民币。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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