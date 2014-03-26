《全球汇市》欧元持稳，因欧洲央行官员澄清政策立场

“非农就业数据是拥有足够突破僵局影响力的唯一可预测因素，”Sera称。
澳元兑美元 报0.9162美元，接近周二触及的四个月高点0.9178美元。
关于中国将出台刺激措施提振经济的臆测，拉抬了新西兰元和澳元。两货币通常被作为对中国成长周期曝险的替代品。中国是澳洲的主要出口市场。
市场也在关注0330GMT澳洲央行总裁史蒂文斯在香港的讲话。
近期澳元涨势可能引发新一波口头干预，但澳洲央行官员近来在谈话上的力度明显减弱。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3815 1.3825 -0.07 +0.51 1.3745
美元/日圆 102.31 102.26 +0.05 -2.84 105.30
欧元/日圆 141.34 141.36 -0.01 -2.34 144.73
美元/瑞郎 0.8833 0.8823 +0.11 -1.06 0.8928
英镑/美元 1.6529 1.6527 +0.01 -0.16 1.6556
美元/加元 1.1159 1.1165 -0.05 +5.08 1.0620
澳元/美元 0.9157 0.9163 -0.07 +2.74 0.8913
新西兰元/美元 0.8581 0.8574 +0.08 +4.57 0.8206
澳元/日圆 93.690 93.690 +0.00 -0.17 93.850
新西兰元/日圆 87.790 87.670 +0.14 +1.60 86.410
英镑/日圆 169.10 168.99 +0.07 -3.00 174.33
澳元/新西兰元 1.0664 1.0679 -0.14 -1.70 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 张明钧/王洋/李爽/王冠中; 审校 艾茂林/田建华/杜明霞/高琦)