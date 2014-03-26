《焦点》违约威胁风声鹤唳，中国银行业者开始收紧高风险企业放款

**银行的问题**

遭到银行冷落的公司找到了其他方法，尽管要付出代价。

位于中国西南部的一家建筑材料供应商表示，在该公司连续两年亏损后，银行将其列入黑名单。该上市公司拒绝具名。

这家公司正进行重组，今年曾从地下市场借款1,000万元人民币，年利率约为15%。

随着更多公司屈服于这种规则，风险从银行体系转移到看似毫无关联但通过黑市金融交易联系在一起的企业网络。

例如，有公司表示，政府为帮助特定行业而提供补贴的贸易贷款，被悄然转给其他无关企业。随着轻松易得的信贷枯竭，新的融资渠道也浮现出来。

一家现金捉襟见肘的铝终端用户想出的新办法就是，让银行买进铝，然后转售给企业，后者按月支付贷款和利息。

而厦门建发股份有限公司 等其他企业，则直接从那些渴求资金的公司身上牟利。

厦门建发董事会秘书林茂称，该公司以低于6%的年利率借入的贷款，再按照7-8%的利率把数十万元贷款转给小企业。

银行业愈加认识到这种风险。但一些银行业人士表示，他们并未终止向摇摇欲坠企业提供贷款，而是更倾向缓慢退出，旨在让企业尽可能长时间维持运转以便收回贷款。

“很少有银行能够一下子完全撤出，尽管他们应该这么做，”一位拒绝具名的银行人士说。(完)