《热点透视》遇到通胀下滑这条拦路蛇，英镑也许只能往下走

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell

路透伦敦3月25日 - 汇市就像是英国小孩玩的蛇梯棋(snakes and ladders)。在今年2月以前的六个月里，英镑爬上一架很陡的梯子，现在又往下退了一两级。英国通胀下降，2月的年通胀率只有1.7%，这或许就是那条拦路蛇，导致英镑下滑，尤其是兑美元，美元正一只脚踏在上涨的梯子上。

美国的通胀率比英国要低，仅为1.1%，这样发展下去有可能颠覆市场长期以来秉持的看法，即英国会在主要西方经济体中率先升息。投资者原本认为英国将在2015年春季首次升息，早于美国，更不消说欧洲央行了。

然而，最新的英国通胀数据暗示，这种看法需要修正。通胀率降至逾四年来低点，远低于英国央行2%的目标。而且促使通胀下滑的力量仍然十分强大。英国零售商继续打折，因为大超市受到折扣零售店Aldi和Lidl的严重挤压。财政大臣欧思邦也刚刚从环保方面给能源公司减轻了一些涨价压力。

通胀低于目标对英国央行总裁卡尼来说很合适。他明显不愿意升息--这一点和美联储主席叶伦很不一样，后者在上任后的第一次新闻发布会上就透露出，第一次升息最早可能在2015年4月。

鉴于英国通胀放缓，卡尼又是这样一副态度，市场可能开始将英国首次升息的时间预期推后。这绝对是英镑前行道路上的又一条拦路蛇。对英美升息预期的变化可能使英镑兑美元从现在的1.65美元跌至1.60。英镑兑欧元也可能要跌一些--特别是如果欧洲央行资产负债表瘦身继续让欧元令人不安地走强的话。

英镑走弱有助于竞争力和经济成长，会让卡尼和英国决策者们满意。但是到国外度假的英国人却不会高兴。在这场汇市的蛇梯棋游戏当中，你绝不可能完胜。(完)