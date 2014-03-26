中国货币市场：七天与14天利率小涨，资金供给仍均衡流动性预期平稳

路透上海3月26日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周三七天与14天期限品种均走升。交易员表示，虽然月末叠加季末因素，部分出资机构多加点融出资金，但是市场整体流动性供给仍平衡；多数机构认为短期资金面并无大碍，料明日正回购操作量仍将比较温和。

“七天是跨月，所以需求比较大；14天应该是担心下月初缴准后的影响，借都比较好借，不过现在借钱都要加点，”华南一银行交易员称。

今天14天期限品种回购利率涨幅近50bp(基点)，上海一银行交易员认为，与开盘价比较高亦有很大关系，市场上出资的机构还是比较多，感觉并不缺钱，而季末加点出资亦属正常。

此外，四位消息人士周二对路透表示，全国银行间同业拆借中心拟以集中竞价方式确定质押式回购开盘利率；这一市场化举措，有利于开盘价格更公允化，真实地反映市况。

上海另一银行交易员认为，这将有助于抑制货币市场开盘作价的行为，至少由单独一两家机构的预期影响资金利率的现象不会出现了。

而对于未来资金面状况，她认为，市场整体预期相对比较平稳，当前宏观经济走势决定了央行不会大幅收紧流动性，而从央行公开市场的操作力度来看，央行维稳意图也比较明显，估计明天正回购操作力度也不会太大。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5213 2.4989 +2.24

七天 3.8796 3.6383 +24.13

14天 4.6427 4.1450 +49.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9200 2.9000 +102.00

七天 4.1200 4.1000 +2.00

14天 4.1600 4.1450 +1.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5600 2.5100 +5.00

七天 3.8600 3.6500 +21.00

14天 4.5700 4.1000 +47.00

Shibor

其中:隔夜 2.5200 2.5000 +2.00

七天 3.8680 3.6295 +23.85

三个月 5.5000 5.5000 +0.00

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