中港股业绩：中国远洋去年恢复盈利，A股退市危机解除

《技术解析》现货金在1,265-1,282美元区间内呈中性
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透香港3月28日 - 中国主要综合航运商--中国远洋控股股份有限公司 2013年度录得净利2.35亿元人民币，扭转过去连续两年亏损的局面，也解除了A股被退市的危机。
环球经济疲弱打击航运业需求减少，令运费走低，中国远洋2011-12年累计亏损高达200亿元人民币。按上海证券交易所规定，上市公司若连续两年亏损，其A股将会被退市，中国远洋于去年透过出售资产取得收益65亿元，令业绩扭亏为盈。此外，公司亦严格控制各项成本与费用，燃油成本同比下降17.9%。
去年中国出口集装箱运价指数（CCFI）全年均值为1,081.8点，下降了7.6%；波罗的海乾散货运价指数 波动幅度增大，全年平均值上升了31.1%，达到1,206点，但前三季度平均在1,000点以下。与此同时，燃油价格仍处高位。
公司表示，虽然国际航运市场需求总体将继续温和增长，但运力过剩短期难有根本性改变，预计航运市场复苏仍将是一个比较缓慢的过程。公司将不断优化产业结构，适时调整船队结构，开拓新兴市场，增强市场竞争力。
2014年中国远洋集装箱航运业务预计完成货运量比2013年实际完成的870万标准箱增长4-5%。乾散货运方面，今年预计成资运周转量6,856亿吨海里；比去年实际完成的9,986亿吨海里为低。码头业务方面，计划2014年新增年处理能力300万标准箱，去年实际新增处理能力245万标准箱。
中国远洋预期，今年全年的资本支出约165亿元，资金来源将为银行贷款、现有资金等方面。
中国远洋H股五早盘初段持稳，香港时间09:54微升0.31%，报3.25港元，其A股则暂停买卖，因公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
该区间由上行c浪的50%及61.8%费波纳奇预测位构成，该浪为始于12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
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路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。