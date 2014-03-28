中港股业绩：中国远洋去年恢复盈利，A股退市危机解除

路透香港3月28日 - 中国主要综合航运商--中国远洋控股股份有限公司 2013年度录得净利2.35亿元人民币，扭转过去连续两年亏损的局面，也解除了A股被退市的危机。

环球经济疲弱打击航运业需求减少，令运费走低，中国远洋2011-12年累计亏损高达200亿元人民币。按上海证券交易所规定，上市公司若连续两年亏损，其A股将会被退市，中国远洋于去年透过出售资产取得收益65亿元，令业绩扭亏为盈。此外，公司亦严格控制各项成本与费用，燃油成本同比下降17.9%。

去年中国出口集装箱运价指数（CCFI）全年均值为1,081.8点，下降了7.6%；波罗的海乾散货运价指数 波动幅度增大，全年平均值上升了31.1%，达到1,206点，但前三季度平均在1,000点以下。与此同时，燃油价格仍处高位。

公司表示，虽然国际航运市场需求总体将继续温和增长，但运力过剩短期难有根本性改变，预计航运市场复苏仍将是一个比较缓慢的过程。公司将不断优化产业结构，适时调整船队结构，开拓新兴市场，增强市场竞争力。

2014年中国远洋集装箱航运业务预计完成货运量比2013年实际完成的870万标准箱增长4-5%。乾散货运方面，今年预计成资运周转量6,856亿吨海里；比去年实际完成的9,986亿吨海里为低。码头业务方面，计划2014年新增年处理能力300万标准箱，去年实际新增处理能力245万标准箱。

中国远洋预期，今年全年的资本支出约165亿元，资金来源将为银行贷款、现有资金等方面。