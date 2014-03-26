国际油市：布兰特原油升越107美元，受供应疑虑和强劲美国数据支撑

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
悉尼大宗商品机构Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称，“由于尼日利亚生产的是轻质原油，因此其对布兰特原油期货可能产生更多影响。”利比亚石油供应部分中断的影响较小，Barratt补充称，”我认为其影响相对受限。“
皇家荷兰/壳牌石油集团 宣布尼日利亚费卡多斯原油出口遭遇不抗力，因石油盗贼的盗窃行为导致石油管线漏油。利比亚一大型油田关闭后，该国石油产量每日减少约8万桶，至每日约15万桶。
皇家荷兰/壳牌石油集团没有说明修复何时完工，但该公司将尽快重启出口线路。
美国3月消费者信心升至六年高位，1月房价强劲上涨，美国经济在因天气恶劣而表现疲弱之后，有望迎来更强劲的成长。 油价因此获得支撑。
美国指标原油期货短暂上扬，交易商和分析师表示，美国原油库存预计连续第10周增加，料将打压油价。
美国石油协会(API)周二公布，美国3月21日止当周原油库存增加630万桶，至3.79亿桶，分析师此前预计为增加270万桶。
美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚发布库存报告。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王冠中/于春红; 审校 王兴亚/郑茵)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选