国际油市：布兰特原油升越107美元，受供应疑虑和强劲美国数据支撑

悉尼大宗商品机构Barratt's Bulletin执行长Jonathan Barratt称，“由于尼日利亚生产的是轻质原油，因此其对布兰特原油期货可能产生更多影响。”利比亚石油供应部分中断的影响较小，Barratt补充称，”我认为其影响相对受限。“

皇家荷兰/壳牌石油集团 宣布尼日利亚费卡多斯原油出口遭遇不抗力，因石油盗贼的盗窃行为导致石油管线漏油。利比亚一大型油田关闭后，该国石油产量每日减少约8万桶，至每日约15万桶。

皇家荷兰/壳牌石油集团没有说明修复何时完工，但该公司将尽快重启出口线路。

美国3月消费者信心升至六年高位，1月房价强劲上涨，美国经济在因天气恶劣而表现疲弱之后，有望迎来更强劲的成长。 油价因此获得支撑。

美国指标原油期货短暂上扬，交易商和分析师表示，美国原油库存预计连续第10周增加，料将打压油价。

美国石油协会(API)周二公布，美国3月21日止当周原油库存增加630万桶，至3.79亿桶，分析师此前预计为增加270万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周三稍晚发布库存报告。(完)

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