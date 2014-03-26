更新版 1-中港个股：中国人寿称寿险行业处于调整期，将坚持提升业务价值

* 国寿指寿险行业仍处于调整期，暂时难以恢复高增长

* 公司将坚持提升业务价值，加快长期业务发展

* 加大另类投资，寻求与民营合作建设养老基地

* 优先股具投资价值，将积极跟进投资机会 (新增更多高管言论)

路透香港3月26日 - 按市值计全球最大寿险商--中国人寿 周三称，国内寿险行业仍将处于调整期，暂时难以恢复高增长，因此公司将坚持以提升价值为导向，加快长期期交业务发展，投资方面则加大另类投资。

由于保险市场改革迟滞，加上银行理财产品引起竞争激烈，过去三年寿险市场处于低迷格局，但今年首两月整体市场保费收入大幅增长，随即燃起投资界对寿险股见底回升的期望。

国寿董事长杨明生在记者会上称，去年保险费率有限度市场化刺激普通险和分红险的销售大幅增加，但相信这只是短期现象，不会对行业基调带来改变，目前行业仍处于增长放缓期、结构调整期和发展转型期。

“寿险行业短期难以走出低谷，暂时不会回到以前两位数的高速增长期。”他说。

国寿去年下半年着力于优化业务结构，使全年的续期保费在长期保费占比超过六成，十年期及以上首年期交保费同比升12%，新业务价值和内含价值均得到提升。

**跨界竞争激烈**

国寿新任总裁林岱仁表示，跨业销售、跨业竞争正在改变金融业格局，也带来挑战。去年跨界竞争激烈，但国寿总保费平稳增长，预期未来10年寿险行业面临新的黄金发展时期，改革红利得到释放，但也有诸多挑战，公司将在巩固市场主导地位的情况下，加快长期期交业务的发展，进一步提升公司业务价值，核心竞争能力和可持续发展。

公司总精算师利明光指出，国寿于今年初定下“价值先导、规模适度、优化结构”经营方针，以全方位提升价值为基准来配搭业务。

分析师称，国寿对业务质量的注重程度，可能大于市场所想像，但公司的管理能力并不突出，因此还要观察相关政策执行对业绩提升力度。

经历前两年盈利持续下滑后，国寿2013年盈利按年大增124%至247.65亿元人民币，主要得益于投资收益增加以及同比基数较低。

根据汤森路透综合25名分析师预测，国寿于2014年净利为339.78亿元，按年上升37%，盈利回复至2010年水平。

国寿H股今天股价先跌后升，香港时间15:51，持平21.15港元；其A股则跌0.51%，报13.53元人民币。

**引入外部竞争以提升资产管理水平**

作为中国最大的资产管理者之一，国寿去年加大债权等固定收益类投资，缩减权益类和现金的比重。同时成立专门的不动产投资公司和股权投资公司，又引入外部竞争机制来促进内部水平提高。

业绩公告显示，去年末的投资资产18,487亿元，同比增长3.2%。去年的净投资收益率4.54%，总投资收益率为4.86%。

杨明生称，公司将加大另类投资，重点投资于非上市股权，并在政策融资平台上选取合适的项目与政府共同投资，同时计划在两至三年内完成重点城市和区域的养老养生园区建设。

他说，“随着中国老龄化的提前到来，未来养老养生巨大需求，公司看好这个领域，准备在两至三年完成重点区域和城市的布局，逐步研究配套的养老产品。”

他并称，国寿将积极探索中央提出的“混合所有制”经营模式，初步考虑与民营企业共同合作投资建设一些项目，例如未来的养老养生基地、重要的基础设施。

此外，中国人寿财务总监杨征称，优先股的投资价值切合寿险资产负债匹配，公司将积极跟进。

国寿最近作出较大的人事调动，原总裁万峰调任为副董事长并专注于集团副总裁职务，原副总裁林岱仁升为总裁，原副总裁刘英齐、刘家德得到提拔，一位到财险公司兼总裁，一位到养老险公司董事长兼总裁，以加强集团和专业化公司的建设。

为应付财险业务的快速发展，国寿此前宣布向其持股40%的中国人寿财产保险公司增资28亿元，母公司亦按60%股权比例增资42亿元。国寿财险于短短七年时间发展成为全国第四大财险公司，并通过国寿代理其产品。（完）