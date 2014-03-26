中国股市：沪综指收跌终止三连涨，地产、煤炭电力等周期股拖累大盘

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透北京3月26日 - 中国股市沪综指周三收跌，终止此前连续三日涨势，市场对国务院扩大资本市场开放的消息反应平淡，房地产、煤炭电力等周期股走低拖累大盘。分析师指出，目前热点板块转换过快，难以对大盘形成持续性提振，大盘整体仍处于震荡调整过程中。
沪综指收盘报2,063.670点，跌3.641点或0.18%。上证A股今日成交额 803亿元人民币，上日为999亿元。
“整个经济下滑的趋势决定大盘现在还没有见底，只是短期政策利好带来下跌过程中的反弹，但是反弹不会具有持续性。”湘财证券策略分析师朱礼旭称。
他认为，目前周期性板块走强缺乏基本面支持，中小盘成长股面临IPO和注册制的冲击，因此在双重压力下大盘难以持续走强。
中国国务院周二召开常务会议称，将扩大资本市场开放，便利境内外主体跨境投融资；同时，放宽资本市场业务准入，促进互联网金融健康发展。
上证地产类指数 收跌1.36%，天房发展 收跌 4.04%。
沪深300指数 收报2,171.047点，跌0.16%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报2,154.0点，涨0.11%，成交602,030手。
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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