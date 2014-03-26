中国股市：沪综指收跌终止三连涨，地产、煤炭电力等周期股拖累大盘

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动

路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。