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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 15:39 BJT

台湾股市：金管会即将宣布开放现股先卖后买当冲交易--消息

路透台北3月26日 - 两位消息人士周三表示，台湾金管会今日稍晚将公布振兴股市措施，开放现股先卖后买当冲交易。

另有一熟悉政策的消息人士指出，开放先卖后买现股当冲的标的档数一定和先买后卖相同，而在先卖后买当冲开放后，不排除有投资人未能在盘中完成当冲，就产生借券的需求。

上述消息人士指出，主管机关已针对借券制度设计一个较简便的机制，作为配套。

针对路透查询，金管会证期局主任秘书周慧美表示，该宣布的待会就会宣布。

而金管会稍早已通知称，将于本地时间下午4:30举行记者会。(完) (记者 詹静宜/林妙容; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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