台湾股市：金管会即将宣布开放现股先卖后买当冲交易--消息

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透台北3月26日 - 两位消息人士周三表示，台湾金管会今日稍晚将公布振兴股市措施，开放现股先卖后买当冲交易。
另有一熟悉政策的消息人士指出，开放先卖后买现股当冲的标的档数一定和先买后卖相同，而在先卖后买当冲开放后，不排除有投资人未能在盘中完成当冲，就产生借券的需求。
上述消息人士指出，主管机关已针对借券制度设计一个较简便的机制，作为配套。
针对路透查询，金管会证期局主任秘书周慧美表示，该宣布的待会就会宣布。
而金管会稍早已通知称，将于本地时间下午4:30举行记者会。(完) (记者 詹静宜/林妙容; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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