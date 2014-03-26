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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 16:43 BJT

台湾央行：共发行2,307.2亿台币存单，存单发行余额增4亿

路透台北3月26日 - 台湾央行周三公布，共发行2,307.2亿台币存单，与今日存单到期金额2,303.2亿相较，存单发行余额增4亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,255.2

91天期 0.93 40.5

182天期 1.05 11.5

央行上日共发行1,015.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,868.35亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为216亿台币，累计超额准备为负810亿，加计前期1%的超额准备为负293亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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