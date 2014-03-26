台湾央行：共发行2,307.2亿台币存单，存单发行余额增4亿

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透台北3月26日 - 台湾央行周三公布，共发行2,307.2亿台币存单，与今日存单到期金额2,303.2亿相较，存单发行余额增4亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,255.2
91天期 0.93 40.5
182天期 1.05 11.5
央行上日共发行1,015.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,868.35亿台币。
拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为216亿台币，累计超额准备为负810亿，加计前期1%的超额准备为负293亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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