表格：美国2月耐久财订单较前月增长2.2%，1月修正为下降1.3%

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透3月26日 - 美国商务部周三公布：
* 美国2月耐久财(耐用品)订单较前月增长2.2%(市场预估为上升1.0%)，1月修正为下降1.3%(初值为下滑1.0%)
* 美国2月扣除运输的耐久财订单较前月上升0.2%(市场预估为上升0.3%)，1月修正为增长0.9%(初值为增1.1%)
* 美国2月扣除国防的耐久财订单增加1.8%，1月修正为下降1.9%(初值为下滑1.7%)
* 美国2月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.3%(预估为上升0.7%)，1月修正为增长0.8%(前值为增长1.5%)
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):
2月 1月 12月
总体新订单 2.2 -1.3 -5.3
扣除运输 0.2 0.9 -1.8
扣除国防 1.8 -1.9 -4.3
电脑/电子产品 0.4 3.2 -8.7
运输设备 6.9 -6.2 -12.1
资本财 -1.5 -3.7 -8.5
非国防资本财 -2.8 -5.3 -6.3
扣除飞机的
非国防资本财 -1.3 0.8 -1.6 (完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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