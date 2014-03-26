表格：美国2月耐久财订单较前月增长2.2%，1月修正为下降1.3%

路透3月26日 - 美国商务部周三公布：

* 美国2月耐久财(耐用品)订单较前月增长2.2%(市场预估为上升1.0%)，1月修正为下降1.3%(初值为下滑1.0%)

* 美国2月扣除运输的耐久财订单较前月上升0.2%(市场预估为上升0.3%)，1月修正为增长0.9%(初值为增1.1%)

* 美国2月扣除国防的耐久财订单增加1.8%，1月修正为下降1.9%(初值为下滑1.7%)

* 美国2月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.3%(预估为上升0.7%)，1月修正为增长0.8%(前值为增长1.5%)

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比):

2月 1月 12月

总体新订单 2.2 -1.3 -5.3

扣除运输 0.2 0.9 -1.8

扣除国防 1.8 -1.9 -4.3

电脑/电子产品 0.4 3.2 -8.7

运输设备 6.9 -6.2 -12.1

资本财 -1.5 -3.7 -8.5

非国防资本财 -2.8 -5.3 -6.3

扣除飞机的

非国防资本财 -1.3 0.8 -1.6 (完)