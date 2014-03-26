《独家新闻》凯雷考虑购买传统资产管理公司，以扩大投资平台

路透纽约3月26日 - 据知情消息人士透露，凯雷投资集团(Carlyle Group) 正在考虑购买一家传统的基金管理公司，以扩大自己的投资平台。作为私募股权投资公司，凯雷在努力吸引更多散户投资者，并想达到传统资管公司通常都有的较高估值。

消息人士称，凯雷最近考虑用自己的资金，而不是投资者的钱购买Northwestern Mutual Life Insurance旗下的基金管理公司Russell Investments，体现凯雷有购买传统资管公司的兴趣。

消息人士表示，但凯雷最终决定通过其私募股权(PE)投资部门购买这家公司，PE部门主要用机构投资者的钱买卖企业。Russell Investments的拍卖目前正在进行。

消息人士补充称，2012年凯雷考虑过将债券基金管理公司TCW Group Inc并入自己的投资平台，但最后还是通过收购基金购买了那家公司。

尽管做出过那样的决定，凯雷仍在市场中寻找用自己的资金购买一家资管公司的机会，反映出凯雷越来越不能忍受另类资管公司在公开市场中相对传统资管公司而言较低的估值。

凯雷拒绝就这篇报导置评。

据汤森路透数据，凯雷股票目前基于未来12个月预估获利的市盈率(本益比，P/E)为10.3倍，明显低于传统资产管理公司14-18倍的市盈率。

之所以存在这么大的差距，原因之一是另类资管公司的大部分获利很依赖绩效收入--其价值和时点较难预测，而占传统资管公司大部分营收的管理费的可预测度要高很多。

“收入流可预测度较高的公司的市盈率平均都更高，“Gabelli & Co.的资产管理分析师Macrae Sykes说。(完)