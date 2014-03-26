表格：德国4月GfK消费者信心指数持稳于8.5，符合预估

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
“德国消费者信心在3月再度趋于上升。”GfK分析师Rolf Buerkl称。
以下为详细数据：
14年4月 14年3月 13年4月
消费者信心指数 8.5 8.5 6.0
消费者信心指数分项 14年3月 14年2月 13年3月
购买意愿 55.5 48.9 36.2
收入预期 45.6 48.6 29.4
景气循环预期 33.2 31.9 0.6
注：GFK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。
数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。
根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。
受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。
收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。
景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 石冠兰/高琦)
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路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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