表格：德国4月GfK消费者信心指数持稳于8.5，符合预估

“德国消费者信心在3月再度趋于上升。”GfK分析师Rolf Buerkl称。

以下为详细数据：

14年4月 14年3月 13年4月

消费者信心指数 8.5 8.5 6.0

消费者信心指数分项 14年3月 14年2月 13年3月

购买意愿 55.5 48.9 36.2

收入预期 45.6 48.6 29.4

景气循环预期 33.2 31.9 0.6

注：GFK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。

根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。