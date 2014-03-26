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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 15:10 BJT

表格：德国4月GfK消费者信心指数持稳于8.5，符合预估

“德国消费者信心在3月再度趋于上升。”GfK分析师Rolf Buerkl称。

以下为详细数据：

14年4月 14年3月 13年4月

消费者信心指数 8.5 8.5 6.0

消费者信心指数分项 14年3月 14年2月 13年3月

购买意愿 55.5 48.9 36.2

收入预期 45.6 48.6 29.4

景气循环预期 33.2 31.9 0.6

注：GFK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。

根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。

景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 石冠兰/高琦)
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