香港热股：嘉华国际去年盈利大挫逾六成，午盘跌7%至逾两个月低位

路透香港3月26日 - 香港中小型地产商--嘉华国际 周三公布去年度净利按年大幅倒退62%，午盘股价由升转跌，一度大挫7%至逾两个月低位。

截至去年底止年度，嘉华国际净利为16.47亿港元，2012年度为43亿港元；撇除投资物业重估等因素后的核心盈利亦按年下挫66%，至13.89亿港元，主要因为期内来自香港合营发展项目的盈利大幅减少。

嘉华国际早盘小幅收高，于公布业绩后午盘曾跌至5.3港元的自1月中以来低位，香港时间15:05跌6%；大盘恒生指数 则升0.86%。

该公司表示，过去18个月内共收购了九幅土地权益，进一步增强未来三年的项目供应，公司将继续利用强大的融资能力，稳健有序地增添土地储备。

2012年度嘉华国际因有多个在港合营发展项目的收益入账，令当年盈利创出纪录新高。2013年，公司的应占营业额由2012年的118.42亿港元锐减至76.62亿港元。

香港政府去年初实行了更严厉的压抑楼市措施，令本地住宅成交量大跌，楼价亦自高位回落。

嘉华国际表示，预期在可见的未来，政府的楼市降温措施将继续生效，而楼价调整可能会持续一段较长时间。在中国市场方面，公司指近期一手市场的土地拍卖价格依然炽热，目前未见政府调控措施会有放宽的迹象。基于预期的经济增长及去年三中全会所公布的改革措施，对中国内地楼市的长远前景保持乐观。

该公司表示，随着以大众市场为主之项目占销售楼面面积的比例不断提高，发展周期愈显得重要，因此公司正在努力提升设计、规划及早期建设的能力，希望藉此加快发展进度。