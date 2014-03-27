中国公开市场：今日进行520亿元正回购操作，本周净回笼980亿

路透上海3月27日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行520亿元人民币正回购操作，包括28天期200亿元，14天期320亿元，其中14天品种为暂停两周后重启；据此计算，本周公开市场净回笼资金980亿元。

在资金面回归宽松后，央行公开市场周二资金回笼适度加力。近两次央行正回购操作规模根据资金面变化灵活调整，表明政策在维稳的基础上，仍坚持微调基调。

本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端。而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头，很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作；至本周又重回两品种同时操作。(完)

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