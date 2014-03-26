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市场报道 | 2014年 3月 26日 星期三 15:25 BJT

欧洲个股：英国政府出售42亿英镑莱斯银行股份，持股比例降至25%

路透伦敦3月26日 - 英国政府出售莱斯银行集团 42亿英镑的股票，将持股比例降至25%，为来年能够在赚钱的情况下全身而退铺路。

英国金融投资署周三表示，出售56亿股莱斯银行股份，约占持股的7.8%。售价为每股0.755英镑，较周二该股收盘价折让4.6%。

去年9月开始英国政府开始出售持有的莱斯银行39%的股份。(完)
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