台湾金融：国际债今年风光封关，较上年大幅成长12倍成最大发债市场

路透台北12月29日 - 台湾债券市场在今日最新一档加拿大皇家银行(RBC)发行1.7亿美元债后，发行情势已大致底定。受惠主管机关于今年年中的政策开放调整，国际板债券(含人民币、美元等各种外币债券)发行量达约239.76亿美元，超越台币公债成为本地最大发债市场。

尽管2014年封关仍有两个交易日，但各债市预估均只会有零星发行增加，据柜买中心提供的今年初步统计资料，台湾债券市场今年总发行量约1.95兆(万亿)台币，各市场今年在初级市场的发行情况如下：

市场 发行量(亿台币) 占比(%) 发行档数

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国际板债券 7,552.44 38.71 91

公债市场 6,753.00 34.62 --

台币公司债 2,664.30 13.66 88

台币金融债 1,871.80 9.59 63

台币可转债 667.10 3.42 100

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总规模 19,508.64 100.00 --

注:国际板债券美元兑台币汇率以31.5元计算

资料来源：柜买中心、路透计算

在国际板债券部分，不分各外币币别，发行量自上年全年18.38亿美元成长至今年的约 239.76亿美元，大幅成长12倍，其中美元债发行最为亮眼，占了全数国际债约86%。

外界关注的人民币债部份，今年总发行量为208亿人民币，较去年的106亿人民币成长约96%，表现亦不弱。其他市场则大致表现稳定。

展望来年，柜买中心稍早指出，为发展国际债券次级市场，宣布松绑国际债券交易制度规范，包括延长交易时间、放宽给付结算期限及简化交易、交割单据，并自即日起实施。

此外，该中心也提出明年目标，将规划建置人民币债券市场的殖利率曲线，形成初、次级市场参考利率指标，并成为国际间人民币计价债券之指标，以及强化造市商报价机制，以积极提升并创造次级市场流动性。

柜台买卖中心董事长吴寿山此前也在一记者会中指出，明年美元计价债券的新发行目标为200亿美元，人民币计价宝岛债的新发行目标也将超过200亿人民币。 该发行目标均和今年的实际发行量雷同。(完)

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