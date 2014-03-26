中国债市：IRS震荡中略升，关注公开市场操作以获指引

路透北京3月26日 - 中国银行间市场周三资金面稳定，扰动因素偏淡，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 震荡中略上行，交易人士认为，央行态度有待进一步明确，将从公开市场操作中寻觅方向指引。

“IRS今天上行后回落，一年昨天差不多在4.26%，今天4.30%有成交，现在差不多4.27%吧。”北京一银行交易员称。

上海一券商交易员表示，短端成交相比之下更活跃，今日无明显扰动IRS走向的因素，感觉市场有些胶着。对下月财税缴款前的资金面不会过于担忧，但最宽松的时候应该已经过去了，短期市场走向最易受央行态度的扰动。

“大家还是不确定央行的态度，一边看公开市场一边猜。”他说，这周净回笼规模很可能要比上周大了，其个人感觉如果明天正回购在200亿以下，市场会比较平静的接受。

在资金面回归宽松后，周二，中国央行公开市场进行了460亿元人民币28天期正回购操作，较上周四的260亿元操作量增逾七成，中标利率持平于4.00%；本周公开市场既无正/逆回购到期，也无央票到期。

上周公开市场净回笼规模为480亿元。

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周三七天与14天期限品种均走升。交易员表示，虽然月末叠加季末因素，部分出资机构多加点融出资金，但是市场整体流动性供给仍平衡；多数机构认为短期资金面并无大碍，料明日正回购操作量仍将比较温和。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0784/4.1884 4.2492/4.3350 4.4150/4.5050 4.5400/4.6325 4.5254/4.7929

上日 3.9484/4.0500 4.2338/4.3063 4.3738/4.4600 4.5200/4.6150 4.5084/4.7759

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变动 +0.1300/+0.1384 +0.0154/+0.0287 +0.0412/+0.0450 +0.0200/+0.0175 +0.0170/+0.0170

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。