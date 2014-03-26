更新版 1-中国金融：银行业协会称江苏各农商行无倒闭风险，将严查造谣传谣

(新增银行业协会声明)

路透北京/上海3月26日 - 中国江苏射阳农村商业银行日前因“倒闭”谣言引发挤兑。中国银行业协会周四称，包括射阳农商行在内的江苏省各家农村商业银行，经营状况良好，不存在破产倒闭风险。

刊登在银行业协会网站上的新闻稿称，全国农村商业银行经营稳健，整体运行情况良好。农商行的监管指标均符合银行业的监管要求，资本充足水平、拨备覆盖水平和流动性水平均优于全国银行业平均指标。

“各农村商业银行将切实履行义务，增加现金储备，延长营业时间，保证及时足额兑付存款人的全部提款要求。”新闻稿称。

射阳县长田为友稍早已表示，将确保储户的利益任何时候不受影响，射阳农商行任何时候都确保有充足的资金兑付。

田为友在射阳县政府网站上的视频讲话中指出，射阳农商行是银监会批准成立的国有控股银行，每一个储户的利益都受到国家的法律保护，射阳农商行的储户存取自由。

他还称，中国人民银行及农商行系统将确保储户的利益任何时候不受影响，县农商行任何时候都确保有充足的资金兑付。市县公安机关已介入调查，对制造谣言，传播谣言的人，坚决依法严厉打击。

银行业协会称，银行业是中国金融业的核心组成部分。金融安全是中国经济安全、国家安全的重要内容。擅自编造、散布农村商业银行濒临倒闭的不实言论，是严重扰乱金融市场、危害中国经济金融安全乃至社会稳定的行为，性质十分恶劣。对于编造和散布农村商业银行破产倒闭谣言的违法行为，银行业协会将联合有关部门，严肃追究其法律责任。

中新网此前报导，本周一射阳农商行设在盐城环保产业园的一个网点，遭遇近千群众挤兑现金，经了解，这是由一则该行要“倒闭”的谣言引发的挤兑事件。该行随后启动大批量现金供应，保证储户兑付到位。