台湾股市：将开放200档先卖后买当冲交易，6月底实施--金管会

路透台北3月26日 - 台湾金管会周三宣布，股市将开放先卖后买现股当冲交易，初期开放标的共200档，预计6月30日开始实施。

金管会于1月6日已开放台股200档标的的先买后卖当冲交易。先前金管会曾表示，将于3月底之前检讨其成效，且考虑进一步开放先买后卖交易档数、或开放先卖后买的当冲交易。

金管会表示，自1月6日实施先买后卖现股当日冲销交易以来，集中交易市场及柜台买卖市场成交量已有明显增加，且证券商申报违约金额减少。

新闻稿中并称，先卖后买冲的开放，不仅可衡平先买后卖现股当日冲销之交易制度，另可增加投资人交易策略之运用，使证券交易机制更完备，吸引更多参与者加入资本市场，提升台股动能。