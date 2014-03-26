台湾股市：将开放200档先卖后买当冲交易，6月底实施--金管会

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透台北3月26日 - 台湾金管会周三宣布，股市将开放先卖后买现股当冲交易，初期开放标的共200档，预计6月30日开始实施。
金管会于1月6日已开放台股200档标的的先买后卖当冲交易。先前金管会曾表示，将于3月底之前检讨其成效，且考虑进一步开放先买后卖交易档数、或开放先卖后买的当冲交易。
金管会表示，自1月6日实施先买后卖现股当日冲销交易以来，集中交易市场及柜台买卖市场成交量已有明显增加，且证券商申报违约金额减少。
新闻稿中并称，先卖后买冲的开放，不仅可衡平先买后卖现股当日冲销之交易制度，另可增加投资人交易策略之运用，使证券交易机制更完备，吸引更多参与者加入资本市场，提升台股动能。
台股 周三收高0.55%报8,737.27点；3月13日台股创下逾31个月的收盘高位，收在8,747.79点。(完) (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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