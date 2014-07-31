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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 17:25 BJT

台湾金融:强化券商报告管理措施预计8月中实施--金管会主委

路透台北7月31日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，强化券商报告管理措施预计8月中旬开始实行。并将整顿问题保险公司，修正保险法引进立即纠正措施。

曾铭宗并在上任周年的记者会中称，双币别信用卡会在11月推出，包括美、日、欧三种币别。

至于券商对强化报告管理措施的反应，金管会证期局长吴裕群表示，券商公会已提供想法，外资券商也于今日下午提供了意见。 〞大方向券商都同意了。〞

金管会证期局今日稍早称，正研拟改变券商报告澄清管道，将由原来在券商公会澄清，改为在公开资讯站发布重大讯息说明。 (完) (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
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