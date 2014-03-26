英国经济：央行MPC委员威尔称，薪资正加速增长--报载

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
“我感觉经济形势发展得很好，”威尔在接受Reading Post采访时表示，“我们目前看到的情况是薪资增长开始加速，这非常振奋人心，因为薪资一直承受压力，要想经济增长持续下去，我们需要收入和薪资上升。”
该报还引述威尔的言论称，去年的经济增长似乎是受到消费者支出的推动，但当前阶段投资起到了更大的拉动作用，威尔还希望看到出口能有更多的回升。
“显然，随着经济复苏，利率不可能永久保持在0.5%，”威尔说道，他指出当经济回归正常水平后 ，利率也应当回到“更加正常的水准”。（完）
(编译 艾茂林/高琦 审校 张明钧)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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