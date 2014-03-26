英国经济：央行MPC委员威尔称，薪资正加速增长--报载

“我感觉经济形势发展得很好，”威尔在接受Reading Post采访时表示，“我们目前看到的情况是薪资增长开始加速，这非常振奋人心，因为薪资一直承受压力，要想经济增长持续下去，我们需要收入和薪资上升。”

该报还引述威尔的言论称，去年的经济增长似乎是受到消费者支出的推动，但当前阶段投资起到了更大的拉动作用，威尔还希望看到出口能有更多的回升。

“显然，随着经济复苏，利率不可能永久保持在0.5%，”威尔说道，他指出当经济回归正常水平后 ，利率也应当回到“更加正常的水准”。（完）