台湾央行：重贴现率连11季维持在1.875%不变，符合预期

路透台北3月27日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第11季度维持利率不变。这符合金融市场的预期。

台湾央行总裁彭淮南说，目前的货币政策是适度宽松。

央行指出，中国大陆面临经济结构转型，经济成长放缓，加上美国缩减量化宽松规模之外溢效应，可能导致国际金融市场波动加剧，影响全球景气前景。

央行同时指出，将持续密切关注物价情势、产出缺口及国内外经济金融情势变化，适时采取妥适的货币政策。

台湾央行同时也公布人民币业务现况与未来展望，指出将规画延长人民币清算行及外币结算平台营运时间，以利欧美金融机构参与人民币清算。此外将规画扩大台湾人民币参加行参与大陆银行间债券市场的额度，2月底为79亿人民币。