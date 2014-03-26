《路透晚报》--3月26日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受美国数据提振收高，但未能突破200日移动均线

日本股市日经指数周三上涨，因美国消费者信心数据强劲，且围绕乌克兰危机的担忧缓解，但日经指数未能突破一个关键的技术阻力。日经指数收高0.4%至14,477.16点，表现逊于许多亚洲其他股市，且未能突破200日移动均线切入位14,513.21点。

--中国股市：沪综指收跌终止三连涨，地产、煤炭电力等周期股拖累大盘

中国股市沪综指收跌，终止此前连续三日涨势，市场对国务院扩大资本市场开放的消息反应平淡，房地产、煤炭电力等周期股走低拖累大盘。分析师指出，目前热点板块转换过快，难以对大盘形成持续性提振，大盘整体仍处于震荡调整过程中。沪综指收盘报2,063.670点，跌3.641点或0.18%。上证A股今日成交额803亿元人民币，上日为999亿元。

--香港股市：收在两周高位，受助于金融类股升幅及公司业绩亮丽

香港股市收于两周高位，受金融类股支撑，蒙牛乳业凭借强劲业绩大幅升高。恒指收高0.7%，报21,887.75点，为3月12日以来最高收位。恒生国企指数收高1.6%。

--汇市：欧元持稳，因欧洲央行官员澄清政策立场

欧元在亚洲盘中持稳，自低点反弹，因欧洲央行官员最新讲话帮助缓合稍早温和言论的影响。欧元周二触及三周低位，此前欧洲央行管委暨德国央行总裁魏德称负利率是遏制欧元强势的一个选项，不排除采取量化宽松举措以对抗通缩。但后来魏德曼表示当前欧元汇率并不需要采取货币政策行动时，欧元反弹。0833GMT，欧元兑美元小跌0.07%至1.3815，美元兑日圆微升0.03%报102.29，欧元兑日圆微跌0.03%报141.31。

--国际油市：布兰特原油升越107美元，受供应疑虑和强劲美国数据支撑

布兰特原油期货升破每桶107美元，受尼日利亚及利比亚供应中断的影响，而最大消费国美国的经济数据亮丽亦支撑油价。但对于乌克兰的忧虑缓解，抑制了油价涨势。0835GMT，布兰特原油期货上升0.23美元，报107.22美元。美国原油期货升0.07至99.26美元。

--金属期市：期铜走坚，此前受助于中国刺激措施期望而上扬

伦敦期铜走坚，并接近最近交易区间的上端。上交易日伦敦录得六个月最大单日涨幅，因寄望中国将出台经济刺激措施。中国铜消费通常在第二季触及峰值，有关订单升温的预期已经开始支撑铜价，铜价在3月19日所及的三年半低点附近筑底。0836MT，LME三个月期铜上涨0.02%至每吨6,604.00美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.1%，报每吨46,140元人民币。

--全球金市：金价自近六周低位反弹，但实货需求欠佳料限制涨幅