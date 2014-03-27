中国数据：1-2月规模以上工业企业利润同比增长9.4--国家统计局

全球商品：2018年全球钢铁需求预计将增长0.9%--国际钢铁协会
国际钢铁协会称，全球最大钢铁消费国中国今年使用量料将持平于6.81亿吨，2018年将下滑2%至6.674亿吨。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
路透北京3月27日 - 中国国家统计局周四公布，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7,793.1亿元人民币，同比增长9.4%。其中，主营活动利润7,395.9亿元，同比增长8.4%。
1-2月份，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润总额2,168.7亿元，同比下降0.2%；集体企业实现利润总额106.8亿元，增长4.8%；股份制企业实现利润总额4,456.3亿元，增长6.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1,815亿元，增长14.5%；私营企业实现利润总额2,603.3亿元，增长16.4%。
1-2月份，在41个工业大类行业中，29个行业利润总额同比增长，11个行业利润总额同比下降，1个行业亏损额同比下降。
此前数据显示，中国2013年全国规模以上工业企业实现利润总额62,831亿元人民币，比上年增长12.2%。其中，主营活动利润162,201.3亿元，比上年增长4%。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
国际钢铁协会称，全球最大钢铁消费国中国今年使用量料将持平于6.81亿吨，2018年将下滑2%至6.674亿吨。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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