投行观点：中国PMI料将逐渐好转，人行关注离岸人民币风险--巴克莱

香港金融：政府再度委任欧达礼为证监会行政总裁，任期三年
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
* 中国经济并不如外界预期转弱
* 中国PMI有机会逐渐好转
* 人民币贬值不是为了帮助出口
* 人行关注离岸人民币的货币风险
记者 林妙容
路透台北3月26日 - 投行巴克莱经济学家梁伟豪周四在台北表示，外界对中国经济有趋弱的担忧，但他认为这并非事实，中国采购经理人指数(PMI)有机会逐渐好转，订单也将从3月起逐步走稳，并惠及整个亚洲。
此外，他也称人民币近来的贬值绝非为了扶助中国的出口，人民币长期仍然看升，但离岸人民币的资产增加速度过快，已引起人行的关注。
梁伟豪在接受路透专访时指出，美国的经济数据自3月起已有转好的迹象，他观察1-2月美国经济确实是受到严寒气候的影响，以致中国及许多亚洲国家的出口表现不佳，但预料这个短期因素结束后，3月起以中国为首的亚洲各国，都有机会受惠美国的复苏，接单改善，中国PMI也会开始好转。
〞大家看到中国PMI在40几，就觉得中国的经济成长在下滑，其实没有那么可怕。我认为PMI会开始回升。〞梁伟豪说。
他进一步解释，由于调结构的需要，中国淘汰了一些落后产能，产能被关闭，就会影响PMI的表现，但这只是让中国的经济成长由量转向质，长久来说是好事，〞这不是美国消费者的问题，也不是中国消费者的问题。〞
日前甫公布的汇丰中国3月制造业PMI初值继续下行至八个月最低水准，分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。
巴克莱对中国经济成长率的预估2014年及2015年分别为7.2%及7.4%，在投行中属相对保守。但梁伟豪强调，这个成长数据和过去中国的成长不同，藉由调结构及城镇化，中国的经济的成长引擎将由投资部门转向消费部门，更为平衡，而投资人可能低估了改革所带来的正面影响，他认为中国将藉此迈入高所得国家。
**人行关注离岸人民币的货币风险**
谈到近来人民币的贬值及放宽波动幅度至2%，梁伟豪称外界传出此举有部分是为了扶助中国的出口，但他不表认同。
他指出，中国是高度进口密集的国家，2011年至2013年都是进口多于出口，人民币如果贬值，将会对进口物资造成涨价的效果，而且不能保证一定有利出口，因此人行不会为了扶助出口而让人民币贬值。
和多数投行的意见一致，梁伟豪认为人行是为了解除外界对人民币单向升值的预期，并更强调人民币是可能双向波动的，但他也预期人民币长期依旧看涨，但认为人行将偏好人民币上涨速度减缓。
不过他同时提出另一观点，指出离岸人民币的存款成长过快，促使人行关注离岸人民币的货币风险，也是另一个让人民币贬值的理由。
〞我相信人行对离岸人民币存款很关心，CNH发展的速度很快，这就造成了货币风险...人行想要的应该是real money(中长期投资资金)，不是fast money(热钱)。〞他说。
据台湾央行(至今年2月)、香港金融管理局(至今年1月)及新加坡金融管理局(至去年12月)的资料，三地人民币存款分别为2,471亿、8,934亿及2,000亿，合计已达1兆(万亿)3,405亿元，成长快速。(完) (审校 杨淑祯)
路透香港4月21日 - 香港政府周五宣布，再度委任欧达礼（Ashley Alder）为证监会行政总裁，任期三年，由今年10月1日起至2020年9月30日。
路透台北4月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增514.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆 (万亿)4,537.50亿台币。上周央行定存单发行余额则为净增369.4台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 4/17 4,018.50 4,015.50 -3.00 4/18 2,079.50 2,080.00 0.50 4/19 1,224.50 1,224.50 0.00 4/20 1,561.00 1,559.00 -2.00 *4/21 254 773
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10