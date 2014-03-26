路透伦敦3月26日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：再次守住了上周触及的低点1.3749，因此还不能排除进一步冲高的可能性，不过估计上涨空间受限。上周欧元/美元走势在重要阻力区域1.3958/1.40(自2008年开始下跌走势的50%回档位)发生反转，导致短期上涨趋势中断。我们仍认为，市场近期已然见顶，可能将面临越来越大的下行压力。当前在1.3916做空，建议止损单设在1.3970，目标位在1.3500。

澳元/美元：澳元已经突破0.9132/40(3月高位、2013-2014年阻力线及200日移动均线切入位)附近的强阻力位。该货币对也已攻克12月高点0.9168，为继续上攻打开大门。若守在0.9168上方，将预示会进一步升至0.9338，并可能继续升向11月高位0.9448。

欧元/日圆：呈横盘整理，目前守在云区支撑位，有可能跌至139.00。盘中技术图表显示情况不错，但需升逾142.25，才表明欧元重拾升势并涨向近期高点143.66/79。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3815 1.3825 -0.07 +0.51 1.3745

美元/日圆 102.29 102.26 +0.03 -2.86 105.30

欧元/日圆 141.31 141.35 -0.03 -2.30 144.63

美元/瑞郎 0.8848 0.8823 +0.28 -0.90 0.8928

英镑/美元 1.6538 1.6527 +0.07 -0.11 1.6556

美元/加元 1.1139 1.1165 -0.23 +4.89 1.0620

澳元/美元 0.9207 0.9163 +0.48 +3.30 0.8913

新西兰元/美元 0.8601 0.8574 +0.31 +4.81 0.8206

欧元/瑞郎 1.2227 1.2203 +0.20 -0.36 1.2271

欧元/英镑 0.8351 0.8358 -0.08 +0.65 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8799 8.8514 +0.32 +0.37 8.8474

美元/挪威克朗 6.0350 6.0266 +0.14 -0.52 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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