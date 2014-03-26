CNH动态：离岸汇价连续第二天收低，但美元／人民币NDF全线贴水

路透香港3月26日 - 离岸人民币现汇 周三连续第二天收低，但无本金远期远期外汇（NDF）美元／人民币一年期以上全线转为贴水，反映出市场看多气氛未散。

此外，近期经济数据疲软，市场寄望中国政府可能会祭出救经济措施，如央行松手注水或调降存款准备率，美元／人民币远汇曲线下移。

“市场对央行降存有些预期，这几天DF点子掉得特别快，境内和境外都是一样地反映。”一中资行人士说。

本地时间下午5:50时，美元兑人民币一年期远汇 报6.2472/6.2407，上日尾盘在6.2388，但较上周五尾盘的6.2600以上下滑甚多；一年期远汇升水 收窄至463/478点子，上日约在511点。

投行摩根大通在一份报告中指出，今年以来中国经济成长下滑幅度较预期大，引发对于今年经济成长是否能达到7.5%的疑虑，以及对于中国可能祭出政策手段保增长的讨论。

“首个问题是：中国是否有空间放松银根？...答案是肯定的。”摩根大通中国首席经济学家朱海斌说。

他指出，稳增长的措施有几个可能性，一是让人民币贬值（如同这几周所见到），第二是央行可能通过公开市场操作，让市场流动性保持相对宽松较长的时间。央行可能在下半年调降存准率。

但是，该行表示，央行在今年降息的机率不大，因为这个政策讯号过于强烈，且将会损及近几年金融体系去杠杆化的努力。

投行巴克莱亦表示，预期上半年，央行将会把银行间拆借利率保持在较低水平，且不能排除降息、降准的可能性。

本地时间下午6:16时，离岸人民币 报6.2028，较上日尾盘6.1855跌173点或0.28%；离岸价格较在岸价格高出66点，上日在134点。

一年期美元兑人民币NDF 报6.2065/6.2085，与在岸贴水31/11点子，意味着市场预期年底汇价将较目前价格升值。

人民币兑美元即期汇率 收贬。中间价微幅走贬后为市场提供方向，其后结/购汇交替出现，经过幅度近两百个点子的宽幅振荡后收盘小幅贬值。 （完）

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