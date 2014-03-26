更新版 1-台湾股市：200档先卖后买现股当冲交易6月底上路，量能可望推升

* 现股当冲交易双边平衡

* 台股交易量能可望提升

* 后市仍看基本面是否提供支撑 (新增官方及分析师评论)

路透台北3月26日 - 台湾金管会周三宣布，股市将开放先卖后买现股当冲交易，初期开放标的共200档，预计6月30日开始实施。

分析师认为，此举有利提升台股动能，并让台股交易更加活泼，但量能要真正扩大，仍要看后续基本面能否提供支撑。

台湾股市交易量此前一度低迷不振，去年的交易量多数在700-800亿台币区间，今年1月开放先买后卖现股当冲后，平均量能则提升到约900-1,000亿之间。

〞开放先卖后买让投资人无论多空操作都有空间，不像之前非单边决策不可，比较不会有市场倾斜的问题。〞元大宝来证券副总经理陈修伟说。

他指出，对证券商来说三个月时间的系统设置不会有特别问题，借券的执行面此前都已讨论过，对券商来说主要是方便客户操作，活络股市。

**观察台股量能是否进一步提升**

富邦投顾总经理萧乾祥则说，在此前开放先买后卖的现股当冲后，台股量能已算平稳，可以见到千亿台币的量，下半年新措施上路后，相信量能可以再增加一部分，但能增加到多少较难预估，因最终仍将回归市场，看基本面是否提供支撑。

而对证券商来说，量能增加即意味着手续费收入的成长，也有助券商获利稳定。

此外，对业界传出200档范围仍太少的声音，萧乾祥认为从风险角度来说，现股当冲需要流动性较佳的个股，如果包括太多流动性不佳的股票，对投资人来说未必是好事。

〞最近涨很多的中小型股，可以用投资的角度来持有，不一定要当冲。〞他说。

金管会主委曾铭宗在今日的记者会中表示，现在开放的200档已占集中市场交易高达81%，其他交易量较少，开放先买后卖到1,200档的利益不大，短期不会开放现股当冲到1,200档。

**券商负借券义务**

金管会于1月6日已开放台股200档标的先买后卖当冲交易，包括台湾50指数、台湾中型 100指数及富柜50指数成分股共200档成分股。此次先卖后续的标的均与先买后卖相同。

金管会表示，自1月6日实施先买后卖现股当日冲销交易以来，集中交易市场及柜台买卖市场成交量已有明显增加，且证券商申报违约金额减少。

新闻稿中并称，先卖后买当冲的开放，不仅可衡平先买后卖现股当日冲销之交易制度，另可增加投资人交易策略之运用，使证券交易机制更完备，吸引更多参与者加入资本市场，提升台股动能。

此外，金管会也要求券商在接受投资人委托卖出时应先有足够券源，以及如果投资人未能完成当冲，券商应积极寻求券源提供交割，并于第二营业日以证券商名义强制买回。