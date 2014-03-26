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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 17:36 BJT

西班牙经济：央行预估2014年GDP成长1.2%

路透马德里3月26日 - 西班牙央行周三表示，今年以来的经济数据显示经济持续逐步复苏，预估2014年国内生产总值(GDP)成长1.2%。

西班牙央行月报指出，扣除银行援助后，2013年政府赤字与GDP之比估计为6.6%，高于欧盟的6.5%目标，2014年将降至5.8%，符合欧盟目标。

西班牙央行称，国内需求复苏的步伐将比之前复苏更温和，失业率预计在2015年底降至约23%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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