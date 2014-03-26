西班牙经济：央行预估2014年GDP成长1.2%

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透马德里3月26日 - 西班牙央行周三表示，今年以来的经济数据显示经济持续逐步复苏，预估2014年国内生产总值(GDP)成长1.2%。
西班牙央行月报指出，扣除银行援助后，2013年政府赤字与GDP之比估计为6.6%，高于欧盟的6.5%目标，2014年将降至5.8%，符合欧盟目标。
西班牙央行称，国内需求复苏的步伐将比之前复苏更温和，失业率预计在2015年底降至约23%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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