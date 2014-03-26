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货币新闻 | 2014年 3月 26日 星期三 17:31 BJT

欧洲经济：若乌俄危机加深，俄罗斯今年经济或萎缩1.8%--世行报告

世行预计俄罗斯卢布走势将持续剧烈波动，并迫使该国央行干预汇市，以阻止卢布跌得过猛。世行估计，俄罗斯央行第一季干预汇市的总量可能达到389亿美元。

根据世行提出的低风险情景，这种情况下俄罗斯经济在明年能增长1.3%。若是高风险情景，俄罗斯经济明年料成长2.1%，主要是因为今年基数低。

“如果克里米亚危机能得到有序解决，俄罗斯经济料将在2015年复苏。”世行说道，“不过，仍存在紧张局势持续的尾部风险，那将在较长时期内对经济造成负面影响。”（完）

(编译/审校 王洋/田建华/张明钧/高琦/艾茂林/杜明霞)
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