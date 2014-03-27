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亚洲 | 2014年 3月 27日 星期四 17:40 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，银行业卖超5.5亿台币

路透台北3月27日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      7.50     13.00        -5.50
     票券业      0.50         0        +0.50
     证券业     18.50     13.50        +5.00
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