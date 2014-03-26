《中国债市每日综述》现券续弱象盘整，政策预期存分歧机构暂倾谨慎

* 机构对政策预期存分歧，倾向谨慎观望

* 交投偏清淡，做单边市的机构力量不足

* 部分机构选择精耕细作，高票息债也是其选择

路透北京3月26日 - 中国银行间市场周三现券持续弱象盘整。市场人士表示，机构对政策预期存分歧，谨慎观望的情绪下，市场交投偏清淡，做单边市的机构力量不足。部分机构选择“精耕细作”，高票息债也是其选择之一。

“今天市场很闷，没什么特别大成交，也没趋势，”上海一大型银行交易员称，“季末怕资金面有变，有些账户不太敢动；政策取向分歧也比较大，很多机构都在观望。”

他进一步指出，快进快出的交易盘前期早已撤出，仍潜伏的机构也多选择观望；今年配置盘投资绝对额同比略偏弱，并无动力在二级市场推动行情。

广东一券商交易主管则称，经济不好，管理层出于调结构的动因或不会施以太多刺激政策，现券走势预期谨慎偏多。信用风险整体不大的大背景下，在注重信用事件的前提下，低等级信用债的高票息，对部分流动性要求不高的机构还是有一定吸引力。

五年政策性银行基准债--剩余期限约5.8年的固息国开债130204券 最新报价对应收益率5.65%/5.50%，上日尾盘为5.60%/5.45%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.566元，较上日结算价跌0.042元，或0.05%。

**资金供给仍均衡流动性预期平稳**

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周三七天与14天期限品种均走升。交易员表示，虽然月末叠加季末因素，部分出资机构多加点融出资金，但是市场整体流动性供给仍平衡；多数机构认为短期资金面并无大碍，料明日正回购操作量仍将比较温和。

“七天是跨月，所以需求比较大；14天应该是担心下月初缴准后的影响，借都比较好借，不过现在借钱都要加点，”华南一银行交易员称。

今天14天期限品种回购利率涨幅逾50bp(基点)，上海一银行交易员认为，与开盘价比较高亦有很大关系，市场上出资的机构还是比较多，感觉并不缺钱，而季末加点出资亦属正常。

此外，四位消息人士周二对路透表示，全国银行间同业拆借中心拟以集中竞价方式确定质押式回购开盘利率；这一市场化举措，有利于开盘价格更公允化，真实地反映市况。

上海另一银行交易员认为，这将有助于抑制货币市场开盘作价的行为，至少由单独一两家机构的预期影响资金利率的现象不会出现了。

而对于未来资金面状况，她认为，市场整体预期相对比较平稳，当前宏观经济走势决定了央行不会大幅收紧流动性，而从央行公开市场的操作力度来看，央行维稳意图也比较明显，估计明天正回购操作力度也不会太大。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

北京时间16:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5121 2.4989 +1.32

七天 3.8861 3.6383 +24.78

14天 4.6795 4.1450 +53.45

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.1650 2.9000 +226.50

七天 4.6300 4.1000 +53.00

14天 4.1050 4.1450 -4.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5600 2.5100 +5.00

七天 3.8600 3.6500 +21.00

14天 4.5700 4.1000 +47.00

Shibor

其中:隔夜 2.5200 2.5000 +2.00

七天 3.8680 3.6295 +23.85

三个月 5.5000 5.5000 0.00