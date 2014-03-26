更新版 1-中港个股：中国银行称资产质量风险可控，净息差将跑赢大市

* 去年净利同比增长12.36%，略优于市场预期

* 今年资产质量风险可控，海外及中间业务增长乐观

* 今年净息差有望跑赢大市

* 中小企业和钢贸链企业贷款风险有所增大 (新增更多内容和评论)

路透香港/北京3月26日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周三公布，去年净利同比增长12.36%，略优于此前市场预期。公司高层表示，该行今年资产质量风险可控，海外业务、中间业务增长仍很乐观。

中行年报显示，2013年实现净利润1,569亿元人民币，上年度净利则为1,394.32亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利预测为1,544亿元。

“预计2014年境外机构净息差逐渐回升，境内人民币存贷款空间扩大，存款成本上升，境内净息差还有压力。（中行）外币资产占比较高，非利息中间业务收入占比较高，较同业相比，受利率市场化影响较小，具备扎实的市场化经营基础，总体息差会跑赢大市。”中行副行长岳毅称。

一家总部在北京的大型券商银行业分析师表示，中行的业绩波动不大，这与其三分之一的资产在海外有关。尽管国内经济下行压力增大，但由于国外经济的回升，可以一定程度上抵御负面因素。在2014年，国外经济复苏带来的正面影响会更加明显。

公告称，中行2013年的净息差为净息差为2.24%，比上年上升9个基点；利息净收入为2,835.85亿元，比上年增加266.21亿元，增长10.36%。

该行非利息收入同比增幅为13.47%。非利息收入在集团营业收入中的占比达到30.41%，比上年提高0.58个百分点，继续保持同业第一。

按资产计中国第三大银行--农业银行 此前公布了2013年业绩，该行年度净利升14.5%，净息差为2.79%。

**中小企业和钢贸链企业贷款风险有所增大**

截至去年末，中行不良贷款总额732.71亿元，比上年末增加78.23亿元，不良贷款率0.96%，去年末为0.95%。不良贷款拨备覆盖率229.35%，比上年末下降6.95个百分点。

“不良比率提高了0.01个百分点，在总量庞大下微不足道，但要见微知着。”中行行长陈四清说。

陈四清表示，该行去年对房地产、地方融资平台和过剩产业贷款共8,535亿元，正高度重视并逐笔排查风险，并注意到一些中小企业和钢贸链企业风险有所增大。

中国银监会此前发布统计数据称，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元，分别高于去年三季度末的0.97%和5,636亿元。

年报显示，截止2013年底，中行的核心一级资本充足率为9.69%，资本充足率为12.46%。

陈四清表示，中行正在研究发行优先股，还在走程序。

中国证券报此前援引业内人士表示，农业银行等四大国有银行及浦发银行 等五家银行有望率先发行优先股，发行规模料超过1,000亿元人民币。（完）

浏览中国银行其他新闻，请点选 [3988.HK–CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表，请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here)