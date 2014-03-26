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亚洲 | 2014年 3月 26日 星期三 17:54 BJT

《全球汇市》欧元交投于三周低点附近，因ECB表态遏制欧元势头

Westpac在一份报告中指出，美元指数可能在第二季升向82。

该行指出，“数据动能看来暂时转为对美元有利，至少兑主要货币是如此，欧元/美元汇价相对于利差正升至难以为继的极端值。”

美元兑日圆 持平于102.30，该货币对一直处于102.01-102.65的窄幅区间内，交易商将之归因于日本投资人减少参与交投；由于日本会计年度即将进入尾声，许多投资人可能已经结账。

澳元兑美元 报在0.9217，创四个月新高，受对中国将推出刺激措施活化经济的臆测支撑。中国是澳洲的主要出口市场，而澳元多被作为中国经济成长周期的投资替代品。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3796 1.3825 -0.21 +0.37 1.3745

美元/日圆 102.30 102.26 +0.04 -2.85 105.30

欧元/日圆 141.13 141.35 -0.16 -2.42 144.63

美元/瑞郎 0.8861 0.8823 +0.43 -0.75 0.8928

英镑/美元 1.6524 1.6527 -0.02 -0.19 1.6556

美元/加元 1.1125 1.1165 -0.36 +4.76 1.0620

澳元/美元 0.9224 0.9163 +0.67 +3.49 0.8913

新西兰元/美元 0.8607 0.8574 +0.38 +4.89 0.8206

欧元/瑞郎 1.2225 1.2203 +0.18 -0.37 1.2271

欧元/英镑 0.8346 0.8358 -0.14 +0.59 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8966 8.8514 +0.51 +0.56 8.8474

美元/挪威克朗 6.0398 6.0266 +0.22 -0.44 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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