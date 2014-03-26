欧元债市：希腊财长称重返债市已“接近万事俱备”

路透雅典3月26日 - 希腊财长周三表示，阔别四年后，希腊已经“接近万事俱备”可以重返债市，但任何债券发售大概都要等到5月的欧洲议会选举之后进行。

希腊政府计划今年下半年重返资本市场，在债券收益率走低的激励下，考虑提早进行，不过尚未作成最后决定。

“我们已接近万事俱备，”希腊财政部长史托纳拉斯向SKAI电台表示。当问到会在5月25日欧洲议会选举之前或之后进行时，史托纳拉斯表示，“应该是之后。”

一名财政部高层官员上周向路透表示，由于达成国际金主的财政目标进展理想，希腊政府可能会设法在今年上半年发行多达20亿欧元的五年期公债。