欧元债市：希腊财长称重返债市已“接近万事俱备”

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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路透雅典3月26日 - 希腊财长周三表示，阔别四年后，希腊已经“接近万事俱备”可以重返债市，但任何债券发售大概都要等到5月的欧洲议会选举之后进行。
希腊政府计划今年下半年重返资本市场，在债券收益率走低的激励下，考虑提早进行，不过尚未作成最后决定。
“我们已接近万事俱备，”希腊财政部长史托纳拉斯向SKAI电台表示。当问到会在5月25日欧洲议会选举之前或之后进行时，史托纳拉斯表示，“应该是之后。”
一名财政部高层官员上周向路透表示，由于达成国际金主的财政目标进展理想，希腊政府可能会设法在今年上半年发行多达20亿欧元的五年期公债。
在债务危机期间，希腊仅在金融市场发行三个月及六个月国库券筹资。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金