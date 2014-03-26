更新版 1-台湾货币市场：短率持平，国库券标低显示低利环境暂难改变

* 短率仍在近期区间内

* 市场需求略升高但尚不明显

* 国库券标售结果低于预期 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北3月26日 - 台湾银行间短率周三持于近期水准。市场资金调度人士指出，今日国库借款持续且略见一般需求增加，等待央行收回隔夜游资的金融机构略有减少，但整体市场资金水位仍处在宽松状态，利率没有扬升迹象。

此外，今日标售的364天期国库券决标贴现率低于市场预期。市场人士指出，这和此前央行一年期定存单标售利率下滑的市场讯息一致，就是市场资金仍十分宽松，资金成本低的外资银行仍愿以较低利率竞逐存续期一年以下的标的。

〞低利率看起来还要维持一段很长的时间。〞一位本地银行交易员表示。

本提存期底虽连续有两期国库券标售，但也有一期国库券到期，市场人士认为相互抵消后的交割需求不致让市场的资金紧缩，料提存期底前市场都仍将有充裕资金可供调度。

台湾央行周三代财政部标售的364天期国库券，决标贴现率为0.500%，低于市场预期的0.515-0.545%。此得标利率较上次标售同天期国库券的0.538%走跌3.8基点。发行金额为250亿台币，投标倍数为3.21倍。

下周一(31日)另有一期91天国库券的标售，预计金额为200亿台币，4月1日发行。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦同于上日；一周拆款利率区间在0.380-0.460%，与上日区间相同。

**短票缺口不大**

短票市场方面，票券商指出今日资金缺口依旧不大，虽然银行买气不弱，但此前已预作调度的票券商，因见季底效应没有浮现，不愿过多资金累积帐上，只能婉拒往来银行买票需求，以求调度平稳。

〞银行买气是不弱，但我们没有需求。〞一位大型票券商交易员说。

另一银行交易员指出，买票利率十分平稳，预料提存期底前都没有扬升的空间，但因市场资金仍属宽松，只要票券商愿意出售，银行都有意愿承作。

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日大致相同。

台湾央行周三公布，共发行2,307.2亿台币存单，与今日存单到期金额2,303.2亿相较，存单发行余额增4亿。 周四央行存单到期2,202.8亿台币，周五为53亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为108亿台币，累计超额准备为负702亿台币、加计前期1%的超额准备为负185亿台币。

**RP利率稳在低位**

债券市场附买回(RP)利率稳于低位。交易商表示，今日并无债券交割，虽临近季底，市场的资金仍旧宽裕，这让债券附买回利率相对处于低位不变。

他们指出，投信在季底之前虽面临赎回卖压，但并非全面，目前仍有不少投信有多钱，部分缺钱的投信只是需要短期周转的资金。因此目前看来紧缩的态势并不明显。

〞月底之前有可能交易的流量会大一点，倒也不一定会紧缩，〞一位证券商交易员说。

另一位票券商交易员表示，由于票券商的债券成交利率一向低于证券商，在市场资金仍宽裕之下，令证券商缓步调低了债券附买回的利率，长期来看，已朝票券商的利率低位缓缓靠拢。

但整体而言今日债券附买回市场利率大致同于上日。证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，皆同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.51%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%，与上日同；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，也同上日。