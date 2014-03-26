马航事件：新卫星影像显示超过100个疑似马航客机残骸物体--官员

欧洲汇市：英镑恢复涨势，受英国大选的乐观情绪推动
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透吉隆坡3月26日 - 马来西亚代理交通部长Hishammuddin Hussein周三表示，新的卫星影像显示在南印度洋有100多个可能是马航失事客机残骸的物体。
Hishammuddin Hussein在记者会上表示，这些卫星影像是由法国公司Airbus Defence and Space在3月23日摄得。
这是显示可能为马航MH370残骸的第四组卫星影像。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透伦敦4月20日 - 英镑兑美元周四上涨，而美元普遍走低。调查显示，英国首相特雷莎梅的保守党有望在6月的大选中获得压倒性胜利，从而使她在两年的退欧谈判中获得更多授权。
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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