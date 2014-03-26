马航事件：新卫星影像显示超过100个疑似马航客机残骸物体--官员

路透吉隆坡3月26日 - 马来西亚代理交通部长Hishammuddin Hussein周三表示，新的卫星影像显示在南印度洋有100多个可能是马航失事客机残骸的物体。

Hishammuddin Hussein在记者会上表示，这些卫星影像是由法国公司Airbus Defence and Space在3月23日摄得。