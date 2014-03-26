全球贵金属：3月25日SPDR黄金持仓量减少，iShares白银持仓量持平

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透3月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一减少0.33%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 白银持仓量保持不变。
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 26,324,271.1 3月25日 26,410,991.3 3月24日 -86,720.2 -0.33%
iShares 326,803,953.4 3月25日 326,803,953.4 3月24日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；审校 白云)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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