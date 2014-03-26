更新版 1-欧洲个股：英国政府出售42亿英镑莱斯银行股份，望明年全身而退

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
**将面向散户投资者售股**
下次售股预计有一部分将面向散户投资者，知情消息人士称，一旦莱斯银行重新发放股息的信息更为明确后，售股将变得更为容易。
英国金融投资署周三称，售出莱斯银行集团7.8%的股份，或56亿股，价格为每股0.755英镑。
此次售股价为较莱斯银行周二收盘价折让4.6%，英国政府持有的莱斯股权因此降至24.9%，
消息人士称，此次售股的认购倍数为1.7倍。配售股份中，半数由英国投资人买进，30%由美国投资人买进，亚洲投资人占10%，欧陆投资人占10%。
去年9月英国政府开始出售持有的莱斯银行39%股份，当时售价为每股0.75英镑。这被视为英国走出2008年金融危机的重要里程碑。
”莱斯银行已经完成大部分的艰难重组工作，要说看起来算不算是家正常的银行，可以说差不多算是了，这从过去18个月的股价表现和目前估值能看出，“Greenwood说。
0938GMT，莱斯银行股价跌4%，报0.76英镑，但自2013年初至今上涨了58%，市净率(股价净值比,市账率)为1.5倍，为所有英国银行中估值最高的。(完) (编译 田建华/白云; 审校 张明钧/蔡美珍)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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