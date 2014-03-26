更新版 1-欧洲个股：英国政府出售42亿英镑莱斯银行股份，望明年全身而退

**将面向散户投资者售股**

下次售股预计有一部分将面向散户投资者，知情消息人士称，一旦莱斯银行重新发放股息的信息更为明确后，售股将变得更为容易。

英国金融投资署周三称，售出莱斯银行集团7.8%的股份，或56亿股，价格为每股0.755英镑。

此次售股价为较莱斯银行周二收盘价折让4.6%，英国政府持有的莱斯股权因此降至24.9%，

消息人士称，此次售股的认购倍数为1.7倍。配售股份中，半数由英国投资人买进，30%由美国投资人买进，亚洲投资人占10%，欧陆投资人占10%。

去年9月英国政府开始出售持有的莱斯银行39%股份，当时售价为每股0.75英镑。这被视为英国走出2008年金融危机的重要里程碑。

”莱斯银行已经完成大部分的艰难重组工作，要说看起来算不算是家正常的银行，可以说差不多算是了，这从过去18个月的股价表现和目前估值能看出，“Greenwood说。