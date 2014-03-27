《中国一季度信用债评级调整一览表》--3月27日

路透上海3月27日 - 中国信用债市场上周四以来，有两项主体评级上调，其中12广元投资债因当地财政收入提高及公司继续获得政府资产注入的支持，广州广日集团则因公司在环保产业的良好发展前景和综合竞争力提升，主体评级均被上调至AA。

这表明城投债如果能获得当地政府支持，产业债如果整体经营实力较强，面临的信用风险将较低。不过仍有一些资质较差的产业债，如珠海中富 因连续两年亏损，可能面临债券暂停上市，年报披露期间有类似情况的，还有南钢股份 ，华锐风电 等。

另外根据中国证券登记结算公司近期的公告，主体评级为AA，且评级展望为负面的交易所信用债，在现行折扣系数取值的基础上，再下调折扣系数取值50%；而利率债的折扣系数则得到上调，这将继续对中低评级信用债形成调整压力。

以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段一般为上周四至本周三，遇特殊情况时间段有标注。公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *3月24日 广元投资 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12广元投资债 抵押担保

控股集团 （土地使用权） *3月21日 福建锦江 A+ A+ A-1 A-1 负面 稳定 13锦江科技CP001 无担保

科技 *3月20日 广州广日 AA AA- A-1 A-1 稳定 稳定 13广日集CP001 无担保

3月19日 双环科技 AA- AA- AA- AA- 负面 稳定 12双环MTN2 无担保 3月18日 云南煤化 AA AA AA AA 稳定 负面 12云煤化MTN1 无担保

工集团 3月12日 江苏弘盛 A+ A+ A-1 A-1 负面 稳定 13弘盛cp001 无担保

建设集团 3月11日 传化集团 AA AA- AA AA- 稳定 稳定 12传化MTN1 无担保

3月10日 常州交通 AA+ AA AA+ AA 稳定 稳定 13常交通MTN1 无担保

产业集团 3月10日 马钢股份 AA+ AA+ A-1 A-1 稳定 负面 13马钢CP001 无担保

3月7日 西宁特殊 AA AA A-1 A-1 负面 稳定 13西宁特钢CP001 无担保

钢集团 2月28日 中国中冶 AAA AAA A-1 A-1 负面 稳定 13中冶CP003 无担保

2月18日 中油金鸿 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13金鸿CP001 无担保

天然气 2月13日 湘鄂情 A AA- A AA- 负面 负面 12湘鄂债 无担保

2月10日 洛阳矿业 A+pi 负面观察 稳定 13洛矿PPN001 无担保

集团 2月10日 凤凰传媒 AAA AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 13凤传媒MTN1 无担保

集团 1月28日 祁连山 A+ A 稳定 稳定

1月26日 湘电集团 AA AA A-1 A-1 负面 观望 13湘电CP001 无担保

1月26日 阳泉煤业 AA+ AApi 稳定 稳定

集团 1月26日 中化蓝天 AA- AA- 待定 稳定

集团 1月22日 广日投资 A A 正面 稳定 11广日MTN 无担保

1月21日 中航三鑫 A+ AA- A-1 A-1 稳定 负面 13中航三鑫CP001 无担保

1月20日 长信科技 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13长信科技CP001 无担保

1月20日 常州永泰 CC BBB- AA+ AA+ 稳定 稳定 11常州中小债 第三方担保

丰 （常州投资集团） 1月17日 广汉士达 B- A- AAA AAA 负面 负面 13四川SMECN1 第三方担保

炭素 (中债信用增进) 1月17日 铜仁梵净 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12梵投债 抵押担保

山投资 （土地使用权） 1月13日 四川煤炭 A A+ 稳定 负面

产业集团 1月13日 山西煤炭 AA+ AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 13晋煤销债 无担保

运销集团 1月10日 义马煤业 AA+ AA+ AA+ AA+ 负面 稳定 11义煤债 无担保

1月9日 喀什城投 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12喀什建投债 抵押担保

（土地使用权） 1月8日 武汉城投 AA-pi AA 稳定 稳定 ---------------------------------------------------------------------------------------------

中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行此前披露情况显示，评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

1月7日，联合资信发布针对中国中铁 高层变动的关注公告，并将动态分析时间对中国中铁信用水平可能带来的影响。

本月末，30亿元人民币规模的中诚信托诚至金开1号将到期，不过由于借款人振富集团及其实质控制人因涉及民间借贷，及煤矿采矿权纠纷，其最终能否刚性兑付，尚有较大不确定性。

1月20日，媒体报导央企中冶纸业拖欠银行47亿贷款事宜仍处胶着状态。此前中冶纸业在央企整合过程中，从中国冶金科工集团无偿划转至中国诚通集团，但相关遗留债务归属问题并未明确。

2月12日，媒体报导吉林信托总规模近10亿元的“吉信·松花江（77）号山西福裕能源项目收益权集合资金信托计划（四期）”逾期，目前借款方山西联盛仍在重组过程中。

3月5日，上海超日太阳能科技有限公司 公告，原定3月7日支付的公司债利息8,980万元，公司仅落实400万元，无法按期全额支付，11超日债成为首只付息违约的公司债。

3月17日，媒体报导浙江宁波的房产开发商兴润置业面临资金链断裂风险，目前总负债35亿元，贷款债务涉及多家金融机构。

*3月24日，媒体报导山西最大民营钢铁企业海鑫钢铁出现贷款逾期，生产停滞。目前仅民生银行在该企业的授信敞口就达19.5亿元。(完)

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